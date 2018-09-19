Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» мародерствуют в поселках под Горловкой

19.09.2018 06:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» мародерствуют в поселках под Горловкой

Боевики «ДНР» и российские оккупанты мародерствуют в поселках под временно оккупированный Горловкой, списывая на «обстрелы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в поселках Доломитное и Зайцево под временно оккупированной Горловкой, ссылаясь на, якобы, «обстрелы» занимаются мародерством. Боевики не просто выносят всё из домов, но и сжигают их.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Воспользовавшись моментом после убийства курмаршала орки обворовали и сожгли несколько домов в Зайцево и Доломитном и списали на прилёты».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики, мародеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх