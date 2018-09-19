Боевики «ДНР» мародерствуют в поселках под Горловкой

19.09.2018 06:50

Боевики «ДНР» и российские оккупанты мародерствуют в поселках под временно оккупированный Горловкой, списывая на «обстрелы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в поселках Доломитное и Зайцево под временно оккупированной Горловкой, ссылаясь на, якобы, «обстрелы» занимаются мародерством. Боевики не просто выносят всё из домов, но и сжигают их.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Воспользовавшись моментом после убийства курмаршала орки обворовали и сожгли несколько домов в Зайцево и Доломитном и списали на прилёты».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.