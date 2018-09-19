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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛНР» запретили нянечкам в яслях разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

19.09.2018 12:00
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Боевики «ЛНР» запретили нянечкам в яслях разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают работникам детских яслей разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию н 17 сентября 2018 года, имеющееся в открытом доступе,

«Сотрудники яслей в н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска) сказали, что не могут предоставить СММ информацию без разрешения руководителей вооруженных формирований».

Кроме того, «Сотрудники двух школ в н. п. Александровск (неподконтрольный правительству, 10 км к западу от Луганска) и н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к северо-западу от Луганска) сказали, что не могут предоставить СММ информацию без разрешения руководителей вооруженных формирований».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, детский сад , ЛНР, боевики
 
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