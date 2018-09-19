Через Ясиновату прошла колонна танков боевиков «ДНР». Люди встревожены

19.09.2018 15:45

Жители временно оккупированной Ясиноватой накануне поздним вечером были встревожены гулом проходящей колонны танков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Через временно оккупированную Ясиноватую накануне поздним вечером, около 22 часов, прошла большая колонна танков боевиков «ДНР». Люди были напуган и встревожены. Предположительно, танки прошли в направлении Макеевки. Вот что сообщили жители Ясиноватой в соцсетях:

«ДФ #Ясиноватая, 18/09/18 22-19: «По Ясиноватой трактора ездят. Вроде в сторону Макеевки, по звуку трудно понять»»,

«Что это за гул стоит?»,

«Ага, гул жесть»,

«Что это на улице происходит? У меня дети в панике, та и самой стремно»,

«ЧТО ЗА ПАНИКА, ВСЁ НА УЛИЦЕ НОРМАЛЬНО, ну как дети малые»,

«Могли бы и догадаться)».

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