Квартирный учет для переселенцев: Как принятый законопроект №7304 на практике поможет ВПЛ

19.09.2018 20:01

Верховная Рада Украины 18 сентября приняла законопроект №7304 «О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения"», который дает возможность переселенцам становиться на квартирный учет. О том, как он поможет на практике переселенцам, сегодня, 19 сентября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Общественной организации «Всеукраинская ассоциация переселенцев Украины» Руслан Калинин.

По его словам, этот закон будет касаться не только переселенцев с инвалидностью. До второго чтения внесли правки и дали такое право тем переселенцам, у которых нет имущества на подконтрольной Украине территории.

Калинин высказал такое мнение:

« Фонд социального жилья формируют органы местного самоуправления. Соответственно, в государственном бюджете на него деньги не заложены. Мы можем надеяться на децентрализацию и говорить о том, что громады стали богаче, но пока такой фонд формируется достаточно медленно. Очереди формировались годами из местных жителей и переселенцы не пользуются каким-либо первоочередным правом. Сколько всего людей стоит на учете? Я не нашел ни единого реестра, ни отдельной информации по каждому региону. Мы должны открыть такие реестры, как это сделал Держмолодьжитло. Каждый человек должен иметь возможность следить за очередью онлайн. Тогда мы уменьшим коррупционные риски. Фонд социального жилья может формироваться из построенного или реконструированного жилья за счет средств доноров. Немецкий банк KFW выделил уже второй грант в размере 9 млн евро на строительство социального жилья для переселенцев. Теперь появилась нормативная база передавать такое жилье. Вопрос очередности для меня остается открытым » .

«В целом закон позитивный, но он скорее напоминает "тюнинг", а не системное решение жилищного вопроса. Единой стратегии мы не видим ни от депутатов, ни от профильных министерств», – резюмировал общественник.

Ссылка на законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62916

Источник: https://dnews.dn.ua