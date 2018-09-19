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Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» самая большая очередь
19.09.2018 10:06
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и работают в штатном режиме.
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 10/35;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;
КПВВ «Гнутово» — 20/30.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 43 300 человек и 5200 транспортных средств:
«Майорское» — 9190 человек и 1080 транспортных средств;
«Марьинка» — 9390 человек и 1670 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8440 человек и 1550 транспортных средств;
«Гнутово» — 4260 человек и 930 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 010 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ, очереди
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