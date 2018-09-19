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В «ДНР»: В Донецке в детсадах творится беспредел!
В неподконтрольном украинским властям Донецке «власти» убеждают людей, что дети бесплатно посещают детские сады, при этом на самом деле деньги на различные нужды собираются в садах ежемесячно. Поборы обсуждают местные жители в соцсетях.
«Возмущают поборы в детсаду. Было собрание. Основная повестка дня – поборы. Ежемесячно 50 руб. (грн – прим. ред.) на копии для домашних заданий, ежемесячно 100 руб. (грн) на разбитый унитаз. Группа новая, дети его не разбивали. На 400 руб. на одного купили рыльно-мыльное, альбомы, карандаши (тоже по списку). 100 руб. на пропись. Ребенку нет 4-х. То ли еще будет. На днях по республиканскому ТВ ответственные лица от дошкольного образования распинались, какой подарок родителям дает ДНР в виде бесплатного посещения детсадов. Знают ли о поборах?», – пишет автор поста Владимир.
Дончане подтверждают, что неоднократно слышали заверения «властей» в том, что на детсады выделяются деньги:
- Ирина: «В одном согласна с автором. Сколько раз слышала от минобразования, что детсады обеспечены всем необходимым. А де-факто в некоторых детсадах до сих пор унитазы в пол вмурованы, как пьедесталы. И окна дореволюционные...»;
- Василий: «Поборы запрещены в детсадах и школах, даже закон такой есть, не помню сейчас, какой именно. Звоните на "горячую линию" и жалуйтесь. Только не забывайте, что вашему ребенку еще учиться в том заведении. Дальше думайте сами»;
- Олеся: «Одно дело сдавать деньги на вещи для своего ребенка: карандаши, бумага и прочее. Также понятно, когда на какой-то праздник сдают или воспитателю. Но, позвольте, унитаз – это уже проблема не родителей. Это заведующий детсадом должен поднять свой попинс и сходить по различным инстанциям, чтоб ему выделили средства на это... И это еще хорошо, если садик порядочный и деньги действительно идут на то, что нужно. Но ведь хватает и таких, где администрация заведения гребет себе в карман»;
- Вова: «Один вопрос: а где у нас власть, которая о нас заботится? Нету. Бюджетные деньги делят, которых им так не хватает».
Жители Донецка пишут о своем опыте, отмечая, что деньги на различные нужды собирают в любом саду:
- Ксения: «Мы на канцелярию только 1,5 тыс. руб. (грн) потратили и плюс еще каждый месяц сдаем»;
- Игорь: «Поборы кругом в детсадах: то на фотографии каждую неделю, то аэробика, то хознужды, каждый месяц на дни рождения сдавать надо»;
- Танюшка: «Мы в свою группу тоже скидывались по 200 руб. (грн) ежемесячно в течение года и сделали ремонт в туалетной комнате. Поменяли трубы, 3 унитаза, 3 рукомойника, плитку, обои»;
- Елена: «100 р. с одного ребенка × на 12 месяцев = 1200 руб., в среднем в группе 20 детей, итого 24 тыс. руб. Они что, золотой унитаз собрались ставить?»;
- Анна: «400 руб. за мыльное и канцелярию? Это вам еще скромно расписали! У нас только канцелярия на 600 руб. вышла и 300 руб. – бытхимия».
Также многие дончане выступили в защиту детсадов:
- Елизавета: «А вы думали, вашему ребенку кто-то купит карандаши, туалетную бумагу или моющее? Кто купит? Или кто должен починить унитаз?»;
- Альбина: «Ребята, это же вашему ребенку, неужели 50-100 руб. в месяц – это огромная сумма»;
- Алена: «Да, 500 руб. – просто неподъемная сумма. Карандаши, прописи, ужас. Не покупайте, это все не нужно ребенку».
Пользователи в соцсетях пишут о том, что детсады получают «гуманитарку», однако не все используют ее. «В детсады привозят гуманитарку в виде пластилина, карандашей, бумаги и прочего. Но многие об этом не знают. Например, в Макеевке родкомитет собирает только по 150 руб. на нужды садика (на химию, хоть и химию тоже привозят!)... Знаю, так как сама работала в саду. По желанию родителей, можно докупить хоть альбом, хоть прописи, стоят они 15-20 руб.», – пишет Маша.
Кроме того, дончане напоминают о том, что впереди – школа, где поборов не меньше:
- Катя: «Как мама школьника могу вам сказать, что дальше будет школа, где так же само будет формироваться фонд класса и т.д. У вас нет возможности сдавать 100-200 рублей в месяц,тяжелое финансовое положение, ну обсудите это с родительским комитетом, в таких случаях вы можете предложить например физическую помощь(такое часто практикуют);
- Надя: «Пф, дальше больше! Школа впереди. А там капец».
Теги: Донецк, Донбасс, детский сад , ДНР
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