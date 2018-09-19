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В Мариуполе долги по квартплате можно будет отработать в ОСМД (ВИДЕО)
У мариупольцев появилась возможность рассчитаться с долгами по квартплате, отработав сумму задолженности в пользу ОСМД. Такой новый порядок накануне утвердило Правительство. Об этом сообщает Мариупольское ТВ.
По словам жителей дома по проспекту Нахимова, 122, это хорошая возможность возместить задолженность по квартплате, если у человека нет денег. Ведь взносы на содержание дома платят ежемесячно, однако вовремя деньги вносят не все.
С одной стороны, новое решение Правительства как бы должно улучшить дела домовладельцев с должниками, а с другой - придется платить еще и налоги, а это уже лишние расходы совладельцев дома.
«Решение положительное в том плане, что ОСМД получит свои финансы на счет, и будет выполнена работа. Если же у человека сейчас материальные сложности, то эти налоги придется выплатить мне. Общая сумма этих налогов в процентном соотношении является 41,5%, то есть мое предприятие получит недоимки. По итогу: работу выполнили, государству заплатили, но я на счет недополучила 41%. К тому же, если человек не перевел деньги, я должна где-то изыскать этот 41%, чтоб выплатить государству», - рассказывает председатель ОСМД Светлана Денисенко.
В правительстве отмечают, что по закону для отработки суммы долга ОСМД придется заключать гражданско-правовую юридическую сделку с неплательщиками - с каждым отдельно, при условии, что стоимость работ не будет превышать собственно сумму задолженности за квартплату. После выполнения работ стороны должны получить соответствующий акт за подписью председателя правления дома. Именно тогда долг за квартплату будет считаться отработанным полностью или частично. Однако устанавливать стоимость такой работы пока некому.
Так, юристы советует правлению ОСМД самостоятельно отслеживать рыночную стоимость услуг, которые они будут предлагать выполнять неплательщикам по договору, для возмещения долга.
Платить вовремя или отрабатывать долг - решать жителям ОСМД. Однако деньги, которые пойдут на налоги от неплательщиков, можно использовать в пользу собственного дома, а не ждать принудительного взыскания задолженности соседей через суд.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОСМД, долги
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