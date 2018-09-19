В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка

19.09.2018 14:45

Вчера в 18:00 в Приморском районе произошло ДТП. Маршрутка травмировала 9-летнего ребенка.

Как сообщили 0629 очевидцы происшествия, маршрутный автобус №211 ехал по переулку Лысенко и у него на полном ходу отвалилось заднее колесо, которое ударило 9-летнего ребенка.

По словам очевидцев, по ходу движения автобуса “Рута” на дороге были разбросаны болты и гайки от оторвавшегося колеса.

У пострадавшего мальчика медики диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб затылка. Ребенок был госпитализирован в областную больницу.

Источник: https://www.0629.com.ua