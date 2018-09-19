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В оккупированном Донецке захватывают квартиры
В управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН сообщают о случаях захвата квартир в оккупированном Донецке. Об этом говорится в докладе ООН за период с 16 мая по 15 августа 2018 года.
Собеседник УВКПЧ сообщил, что от этого пострадали как минимум пять семей. Одна из семей лишилась квартиры, которую получила еще до начала войны по программе государственного финансирования.
Так, в январе 2015 года вооруженные люди, предположительно представители «МГБ ДНР», ворвались в квартиру и забрали личные вещи. После этого члены семьи стали получать угрозы по телефону — у них требовали ключи от квартиры. Накануне, перед тем как семья сообщила в «МГБ и «полицию» об инцидентах, так называемое «МГБ» потребовало допустить их в квартиру на три дня, якобы, для проведения спецопераций. Ключи хозяевам квартиры были возвращены только 9 месяцев спустя. Вернувшиеся жильцы обнаружили пропажу некоторых вещей.
4 марта 2018 года квартира была опечатана сотрудниками «МГБ». С тех пор семья не может попасть в свое жилье. Пострадавшие неоднократно обращались с жалобой в различные органы власти, действующие на неподконтрольной территории. В мае 2018 года представитель УВКПЧ ООН начал посещать «гражданские слушания» относительно отобранной квартиры. Однако, в июне так называемый «суд» заявил о проведении заседаний в закрытом режиме и приказал представителю УВКПЧ удалиться. Каких-либо представителей общественности на заседаниях больше не было.
В ООН подчеркнули, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права и нарушают права человека.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, квартира, захват
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