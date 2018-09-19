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В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов
19.09.2018 18:20
На оккупированной части Донетчины с 24 сентября по техническим причинам будет прекращено вещание семи телеканалов.
В пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР» сообщают: «ГП „Радиотелевизионный передающий центр“ сообщает, что с 24 сентября по техническим причинам будет прекращено вещание четвертого мультиплекса цифрового формата DVB-T2 в Донецке на 58 ТВК (частота 770 МГц) на неопределенное время».
По данным, из эфира пропадут следующие каналы:
— Оплот HD;
— Soni Sci-Fi;
— Disney;
— Футбол;
— СТС Love;
— Юмор-ТВ;
— Шансон.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телевидение, ОРДО
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