ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности

19.09.2018 17:35

Российско-оккупационные войска на Донбассе постигла очередная катастрофа. Боевики лишились не только крупного склада ГСМ, но и живой силы.

Об успешно проведенной ВСУ атаке сообщается в Twitter-аккаунте Nova Gorlivka, передает "Диалог.UA". Как стало известно, в результате блестящей операции сил ООС с воздуха был разгромлен склад горюче-смазочных материалов оккупантов в захваченной Горловке. "Поражен и вражеский топливозаправщик и те, кто был рядом", - сказано в сообщении.

Напомним, в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников, в городе прогремел мощный взрыв. Напуганные горожане заявили, что такого они не припомнят с 2014 года, когда в городе была активная фаза боевых действий. Добавим, террорист Гиркин признался, что боевики бессильны перед мощью ВСУ, "ДНР" войну проиграла.



Источник: www.dialog.ua