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Армия РФ неистово бьет из ПТРК и минометов: стороны несут потери в боевых столкновениях на Донбассе

20.09.2018 09:51
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Армия РФ неистово бьет из ПТРК и минометов: стороны несут потери в боевых столкновениях на Донбассе

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о новых боевых столкновениях Вооруженных сил Украины с российско-оккупационными войсками.

За минувшие сутки, 19 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что пророссийские террористы "Л/ДНР" 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил. Более того, противник четыре раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Жертвами минометного огня стали украинские военные вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединское и Водяное.

Также боевики ударили из противотанкового ракетного комплекса и били по Луганскому. В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Согласно данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен и еще трое ранены.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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