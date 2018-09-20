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Боевики «ДНР» на блокпостах под Горловкой обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ
20.09.2018 12:31
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах под временно оккупированной Горловкой обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «На двух разных блокпостах в Горловке, перед тем, как разрешить членам патруля Миссии проехать через блокпосты, члены вооруженных формирований настаивали на том, чтобы наблюдатели открыли багажники автомобилей СММ».
Теги: Россия, Донбасс, обыск, блокпост, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
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