- В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен22:31
- Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО22:10
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района21:52
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
Боевики «ДНР» придумывают причины, чтобы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей придумывают различные причины, чтобы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию н 17 сентября 2018 года, имеющееся в открытом доступе, «На блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) члены вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на риски для «безопасности СММ». Команда Миссии видела, как гражданские автомобили проезжали через блокпост.
Вооруженные члены вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к объекту военного типа в н. п. Богдановка (неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска), ссылаясь на «отсутствие разрешения от их командира»».
Теги: Россия, Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»
- Боевики «ЛДНР» препятствуют передвижению наблюдателей СММ ОБСЕ
- Семь сепаратистов "ДНР/ЛНР" пойманы силами ООС при пересечении украинских блокпостов в Донецкой области
- Боевики «ДНР» устраивают новые блокпосты
- Стали известны цифры потерь боевиков «ЛДНР» за 100 дней ООС
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»
- В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен22:31
- Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО22:10
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района21:52
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен22:31
- Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО22:10
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района21:52
- В Житомирской области из воинской части украли оружие21:18
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Пенсионерам могут прекратить доставку пенсий в 2019 году — ПАО «Укрпошта»20:18
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Супрун призвала врачей перевозить пациентов ногами вперед19:22
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Захар Прилепин и его «батальон»