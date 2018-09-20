Боевики «ДНР» придумывают причины, чтобы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

20.09.2018 08:13

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей придумывают различные причины, чтобы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию н 17 сентября 2018 года, имеющееся в открытом доступе, «На блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) члены вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на риски для «безопасности СММ». Команда Миссии видела, как гражданские автомобили проезжали через блокпост.

Вооруженные члены вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к объекту военного типа в н. п. Богдановка (неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска), ссылаясь на «отсутствие разрешения от их командира»».