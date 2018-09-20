- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"
Московская следственная группа, уверяют в РФ, обнаружила в кафе "Сепар" еще одну неразорвавшуюся бомбу, подобную той, что ликвидировала главаря "ДНР" Александра Захарченко.
О резонансной находке сообщило российское пропагандистское издание ФАН со ссылкой на собственные источники, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что Захарченко был убит 31 августа в донецком кафе "Сепар", принадлежащем его охраннику. Главаря "ДНР" взорвали. Изначально местные следователи "божились", что "украинские диверсанты” ликвидировали его бомбой, активированной с помощью телефона. Однако эти заявления "забыли". Кремль послал в Донецк некую группу следователей, которая скорректировала версию.
Чтобы излишне не героизировать украинские спецслужбы, они приписали им в помощь западных коллег и даже нашли "доказательства". Так, по данным ФАН, в "Сепаре" якобы обнаружилась еще одна бомба, но неразорвавшаяся. В ней, уверяют пропагандисты, использовались передовые технологии, в частности, система распознавания лица жертвы. Таких, по мнению кремлевских следователей, у СБУ нет.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, взрыв, бомба, СБУ, следователь, ДНР, Захарченко, РФ
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Помогать «ДНР» в расследовании убийства Захарченко будут российские криминалисты
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- В Житомирской области из воинской части украли оружие21:18
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Пенсионерам могут прекратить доставку пенсий в 2019 году — ПАО «Укрпошта»20:18
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Супрун призвала врачей перевозить пациентов ногами вперед19:22
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть17:09
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат