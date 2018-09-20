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Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО
20.09.2018 22:10
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин вероятно сможет победить на предстоящих в ноябре «выборах Главы ОРДО».
Так называемый «руководитель Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай отметил: «Денис Пушилин — один из отцов — основателей Республики. Да, он не был активным участником боевых действий, не ходил в атаку. Но он один из тех людей, кто в марте-апреле 2014 года стоял у истоков государственного строительства Донецкой республики. Еще тогда он проявил себя как чрезвычайно активный и работоспособный деятель».
При этом он добавил: «Сейчас на него легло бремя исполнительной власти. Это всегда бремя, а в условиях ДНР — особенно тяжелая, непростая работа. Полагаю, что он с ней справится», передает donpress.com.
Теги: Донбасс, выборы, победитель, ДНР, Пушилин, Бородай, ОРДО
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