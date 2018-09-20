Грызлов пообещал провести в ОРДЛО выборы и «навести там порядок»

20.09.2018 12:49

Представитель России на заседании трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия должна «провести выборы» в ОРДЛО «чтобы навести там порядок».

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко отметила: «Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попыткам проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса, передает donpress.com.

И здесь Б. Грызлов выдал сакраментальное: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы!».

На его слова украинская сторона ответила, что, согласно заявлениям официальных представителей России, «их там нет».