Главная / Новости / Донецкая область / Грызлов пообещал провести в ОРДЛО выборы и «навести там порядок»
Последние новости раздела
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО15:10
- Предвыборная гонка в «ДНР» ещё не началась, а проигравшие уже есть14:52
- В мариупольском ПФ пенсионерам и переселенцам рекомендуют заменить старое пенсионное удостоверение на электронное. ВИДЕО14:31
- Донбасс назвали одной из самых заминированных территорий в мире14:08
- На Донбассе сотрудники Пенсионного фонда вымогали взятки у переселенцев 13:50
Грызлов пообещал провести в ОРДЛО выборы и «навести там порядок»
20.09.2018 12:49
Представитель России на заседании трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия должна «провести выборы» в ОРДЛО «чтобы навести там порядок».
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко отметила: «Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попыткам проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса, передает donpress.com.
И здесь Б. Грызлов выдал сакраментальное: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы!».
На его слова украинская сторона ответила, что, согласно заявлениям официальных представителей России, «их там нет».
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ОРДЛО, Борис Грызлов
Читайте также:
- Веригина: Выборы в ОРДЛО - это очередной план аннексии
- Стало известно, кому Путин поручил готовить "выборы" в "республиках"
- Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- Кучма: перенос выборов на Донбассе - "долгоиграющая игра, которую нам необходимо выиграть, а не проиграть"
- Наблюдатели ОБСЕ посетили два приграничных района в ОРДЛО
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО15:10
- Предвыборная гонка в «ДНР» ещё не началась, а проигравшие уже есть14:52
- В мариупольском ПФ пенсионерам и переселенцам рекомендуют заменить старое пенсионное удостоверение на электронное. ВИДЕО14:31
- Донбасс назвали одной из самых заминированных территорий в мире14:08
- На Донбассе сотрудники Пенсионного фонда вымогали взятки у переселенцев 13:50
- Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть17:09
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО15:10
- Предвыборная гонка в «ДНР» ещё не началась, а проигравшие уже есть14:52
- В мариупольском ПФ пенсионерам и переселенцам рекомендуют заменить старое пенсионное удостоверение на электронное. ВИДЕО14:31
- Донбасс назвали одной из самых заминированных территорий в мире14:08
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова