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Экс-советник Захарченко объяснил, почему «Ташкент» не погиб во время взрыва
Экс-советник убитого главаря ОРДО Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев «Ташкент» во время взрыва в донецком кафе «Сепар» выжил только потому, что его снесло взрывной волной.
Казаков добавил, что первым в заведение входил охранник Захарченко Вячеслав Доценко «Славян», а уже за ним Захарченко, передает donpress.com.
При этом Казаков уточнил: «Потом мы начали находить поражающее устройство. На входе в кафе в радиусе полутора метров плитка выщерблена ударами шариков. Из командира было изъято 16 таких шариков, два — из Славы».
Также, Казаков сообщил, что «Ташкента» якобы отбросило взрывом на 15 метров: «Для тех, кто не был в Донецке в этом кафе, поясню. У подъема в кафе — пять ступенек. „Ташкент“ был на третьей. Он успел заметить вспышку сверху. Ударной волной он „улетел“ на дальнюю парковку и упал на машину. Расстояние до парковки — 15 метров. А „Ташкент“, мягко говоря, не маленький».
Теги: Донбасс, убийство, взрыв, ДНР, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
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