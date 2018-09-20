На Донбассе сотрудники Пенсионного фонда вымогали взятки у переселенцев

20.09.2018 13:50

Cотрудники Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда Украины пойманы на получении взяток с внутренне перемещенных лиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщилпредседатель Донецкой областной администрации Александр Куць, передают novosti.dn.ua.

«Сотрудники УЗЭ (управление защиты экономики в Донецкой области) и прокуратуры задокументировали несколько десятков эпизодов, когда группа должностных лиц требовала и получала с переселенцев деньги за оформление пенсионных дел и начисление пенсий», – написал он.

Согласно сообщению, сотрудники фонда были пойманы с поличным при получении взятки. Продолжаются следственные действия, решается вопрос о задержании указанных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины.