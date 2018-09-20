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Неуловимые: как работает украинское подполье в захваченном оккупантом Донецке
Еще с 2014 года в оккупированном Донецке действуют украинские патриоты. Раньше они совершали небольшие диверсии – разбрасывали листовки, рисовали украинскую символику на улицах Донецка.
Сейчас разрозненные группы объединяются и становятся смелее. О том, как в оккупированном Донецке функционирует патриотическое подполье, сообщил "Диалог.UA" со ссылкой на LB.ua.
В течение последних двух лет практически на все государственные праздники в Донецке появляются украинские флаги и звучит гимн. Это единичные акции, они, конечно, не способны глобально изменить ситуацию – остановить войну или выгнать оккупантов, но эти акции важны для тех жителей Донецка, которые верят, что наступит мир и Донецк вернется в состав Украины. Журналисты пообщались с одним из членов донецкого украинского подполья, чтобы узнать ситуацию в городе. Дончанин Влад (имя по понятным причинам изменено) рассказал о том, как готовятся некоторые акции.
"В Донецке сейчас наступает прозрение. Многие уже почувствовали вкус так называемого "русского мира" и оценили "преимущества" слияния с "братским народом". Сочувствующих боевикам и тех, кто гордится достижениями недореспублики все меньше", – рассказывает Влад. По его словам, сегодня главная задача гражданского населения в Донецке – выжить. Просто выжить и не попасться по какому-либо нелепому обвинению. Из-за постоянно растущих цен на продукты, скудеющего ассортимента товаров, вечно пьяных стражей порядка и комендантского часа жизнь в оккупированном Донецке похожа на квест. Никто не строит планов на будущее – ибо неизвестно, что принесет завтра, будет ли работа и дадут ли зарплату? Перспектив – нет. После смерти Захарченко разочаровавшихся в перспективах "ДНР" стало еще больше. С исчезновением "Бати" – именно так называли Захарченко – многие вздохнули с облегчение и надеждой, что вот-вот закончится эпоха дерибана и, возможно, Кремль пришлет сильного лидера, способного наладить жизнь в городе. Но, увы, не случилось. Назначили Пушилина, и он снова начал передел собственности – сейчас "национализируют" рынки, ликвидируют "министерства" и создают новые. По городу в очередной раз пронесся слух о том, что в самопровозглашенной "республике" может появиться российский банк, который будет выдавать кредиты. В общем и целом для простого населения ничего не изменилось.
"Правда, через несколько дней после смерти Захарченко вооруженные люди обыскивали маршрутки в поисках украинских диверсантов. Они высаживали людей из автобусов и допрашивали прямо на остановках. Вот такой сюрреализм", – рассказывает Влад. Подпольщик рассказывает, что достать новый украинский флаг в Донецке нереально. "Флаги, сохранившиеся еще с 2014 года, достаются из глубоких резервов. В Донецке тогда много было флагов – они были на каждом госучреждении. Часть флагов оккупанты сожгли, когда зашли в город, а часть спасли дончане. Они снимали флаги и забирали домой. Пришло время их достать". Развешиваются флаги, как правило, ночью, во время комендантского часа или же под шумок какой-либо заварухи. В Донецке вечно что-то происходит – то пьяные вояки перестрелялись, то где-то что-то грабят, поскольку системно общественный порядок никто не обеспечивает. В дневное время патрулей почти нет, никому нет дела до того, что происходит на улицах. "Мы вывешиваем флаги, фотографируем и расшариваем в соцсетях, чтоб люди знали, и чтоб "ДНР" немного встряхнуть", – говорит Влад. Для того чтобы включить гимн Украины, рассказывает дончанин, требуется длительная подготовка. Для начала кто-то снимает квартиру, потом этот человек передает ключи технической группе, и в этот же день выезжает на территорию Украины. Если в квартире есть необходимая техника, тогда все проще. Если нет, нужно найти и установить большие колонки, подключить ноутбук с заготовленным треком и выставить таймер включения мелодии. Все участники группы в этот день покидают Донецк. "Все оборудование включается в определенное время. Гимн играет бесконечно – силовики в шоке, как обычно, не знают, куда бежать и кого ловить. Подключается "МГБ", там немного посерьезнее ребята, но тоже это все банановые спецслужбы, которые не пойми как работают, оперативности никакой. Пока найдут, кто снимал квартиру, наши люди уже на безопасной территории", – рассказывает Влад.
После акции проходит жесткая зачистка территории, опрос свидетелей. Самые ценные свидетели для "МГБ" - старушки на лавочках у подъездов. Кстати именно они, по словам нашего собеседника, чаще всего свято верят в расцвет Донецка и светлое будущее "ДНР". "Самые адекватные – это дети. Не все конечно, многое зависит от семьи. Но большинство школьников видят реальную картину и читают интернет, они анализируют, что происходит в мире и в Украине. Они задают вопросы, на которые у взрослых не всегда есть ответы". Особая атмосфера царит в донецких школах. Учителя рассказывают детям о концлагерях на территории Мариуполя, где пытают "героев ДНР", обязательно упоминается, что украинцы отрезают пленным язык, чтоб никто ничего не мог рассказать. Еще важный месседж – что Украина продалась Америке, и что именно американцы хотят напасть и захватить российские земли. Уже в шестом классе детей обучают пользоваться гранатой - дают муляж, учат, как сорвать чеку и правильно бросить гранату. В качестве домашнего задания детям могут предложить выбрать украинца-предателя и рассказать историю, как он стал врагом и чем навредил "ДНР". Рассказ дети должны сопроводить фотоматериалами. Дети же задают другие вопросы. Зачем нужен комендантский час? Почему вечером на улицах нет людей и не ездит транспорт? Почему сосед дядя Вася, который раньше был пьяницей-сантехником, стал великим боссом в местной полиции, а родной отец, у которого был бизнес, остался без средств к существованию? Дети не понимают, почему закрылись спортивные и языковые школы, почему заброшены стадионы и не работает бассейн. А еще школьники улыбаются, когда видят в классах портреты "героев ДНР" – "Гиви", "Моторолы" и "Бати". Героев без имен и фамилий – с кличками как у мультяшных персонажей. Впервые украинский флаг был вывешен в Донецке 24 августа 2014 года. С тех пор в разных районах Донецка на государственные праздники изредка звучит гимн и появляются украинские флаги.
Теги: Донецк, Донбасс, диверсия, ДНР, листовки, Захарченко, МГБ
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