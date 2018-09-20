- В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен22:31
- Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО22:10
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района21:52
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
ООН: около 175 жителей поселка под Горловкой не могут попасть в свои дома после эскалации
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) описали ситуацию, которая сложилась в районе Чигари прифронтового поселка Пивденное.
В отчете за 16 мая-15 августа сказано, что почти все жители (около 175 человек) покинули свои дома после эскалации конфликта в Чигарях. Это произошло после того как 17 мая командование операции объединенных сил сообщило о взятии под свой контроль часть поселка Пивденное.
Правозащитники отмечают, что в Чигарях 15 домов разрушены и 47 повреждены, а окружающие территории, оказались засоренными неразорвавшимися боеприпасами (НРБ). УВКПЧ также задокументировало утверждения местных жителей о разграблении домов.
Правозащитникам известно минимум о девяти случаях использования имущества гражданского населения в военных целях.
«В соответствии с международным гуманитарным правом, все стороны конфликта должны принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от последствий нападений, в том числе избегая расположения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них», - подчёркивают в Управлении ООН.
Сейчас у жителей Чигарей нет возможности вернуться в свои дома, потому что это небезопасно. По этой же причине они не могут зафиксировать повреждения своих домов.
«По словам собеседников УВКПЧ, Правительство не приняло мер для обеспечения реституции или компенсации пострадавшему населению. Более того, комиссиям, ответственным за оценку степени повреждения и разрушения зданий, запрещено посещать район из соображений безопасности. Это не позволяет им выдавать справки о повреждениях, что, в свою очередь, препятствует доступу владельцев и арендаторов к средствам правовой защиты по вопросам поврежденного или разрушенного имущества, когда они станут доступными.
Перемещенные жители сообщили УВКПЧ, что им не предоставили должного альтернативного жилья. Районная власть приложила определенные усилия для обеспечения жильем, но условия проживания в нем нельзя считать приемлемыми. ВСУ прилагают усилия для содействия доступу к этому району, но перемещенные жители не могут вернуться и жить в своих домах из-за ситуации с безопасностью», - говорится в отчете.
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что зафиксировали присутствие украинских военных по меньшей мере в 6 жилых домах на улице Заречной и в Целинном переулке в Чигарях, в том числе ящики для боеприпасов, которые хранились в заброшенном доме.
Позиции боевиков расположены примерно в 600 метрах от поселка.
По информации ООС, боевики, начиная с 8 мая, периодически обстреливают подразделения 24-й бригады, которые находятся на огневых позициях, пытаясь вытеснить их из поселка.
В июне наблюдатели ОБСЕ пообщались с 8 жителями (мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 60 лет), которые рассказали, что в поселке отсутствуют школы, электроснабжение, проточная вода и предметы первой необходимости, а также достаточно сложно поймать сигнал мобильной связи.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, ООН, жилье, ОБСЕ, ВСУ, ВПЛ, эскалация, ООС, Чигари
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Кремль не успокоится: названы причины очередного обострения на Донбассе
- Рядом с КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе бушует пламя и гремят взрывы: подробности
- Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации
- Стрелять в миротворцев: у истерики террористов на Донбассе нашли две причины
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен22:31
- Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО22:10
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района21:52
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен22:31
- Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО22:10
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района21:52
- В Житомирской области из воинской части украли оружие21:18
- В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве20:50
- Пенсионерам могут прекратить доставку пенсий в 2019 году — ПАО «Укрпошта»20:18
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"19:48
- Супрун призвала врачей перевозить пациентов ногами вперед19:22
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Захар Прилепин и его «батальон»