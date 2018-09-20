Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья

20.09.2018 16:11

Народными депутатами принят Закон № 7304. Он позволяет внутренне перемещенным лицам, имеющим прописку на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма, становится на квартирный учет в городах Украины.

Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады Украины, передает zi.dn.ua.

В сообщении указано, что за проект Закона «Об изменениях в закон «О жилищном фонде социального назначения» проголосовали 244 нардепа.

Теперь стать на социальный квартирный учет могут стать переселенцы, которые за годы вооруженного конфликта на Донбассе не смогли купить себе новое жилье. Отмечается, что наличие жилья за линией разграничения (целого или разрушенного в следствие боевых действий) учитываться не будет.

Главное условие: на учет смогут поставить семьи внутренне перемещенных лиц, чей доход за предыдущий год не смог бы покрыть прожиточный минимум и аренду жилья в соответствующем населенном пункте. Под доходом подразумевают не только заработную плату каждого члена семьи и социальные выплаты, но и стоимость их имущества за исключением недвижимости, расположенной в зоне ООС или ОРДЛО.

Закон вступил в силу со следующего дня после публикации.