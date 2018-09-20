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Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО
Переселенцы из Донбасса сталкиваются с проблемами при оформлении паспортов – в разных учреждениях миграционной службы Украины сотрудники выдвигают разные требования к процессу подачи документов.
Переселенка из Снежного (неподконтрольный город Донецкой области) Любовь Зарянина скоро станет мамой, однако не имеет паспорта. В первые годы конфликта на Донбассе она переехала в Харьков, а потом, в 2016 году, в Мариуполь, но до сих пор не оформила необходимые документы. В сюжете ОТВД 19-летняя переселенка рассказывает, что у нее возникли сложности с оформлением паспорта, а теперь еще могут возникнуть проблемы при рождении ребенка. Без документов матери, не исключено, что ребенка могут отправить в детский дом.
У отчима Любови Александра тоже нет паспорта – мужчина потерял документ, когда во время боевых действий они все бежали из Снежного. Мать девушки - Светлана единственный совершеннолетний член семьи, у которого есть документы.
В Снежном у них осталась пожилая бабушка и две квартиры. В Мариуполе они снимают жилье за 500 гривен в месяц, однако здесь нет воды, газа и отопления, протекает крыша. На аренду качественного жилья у семьи не хватает средств.
В паспортном столе Приморского района Мариуполя Любовь подала документы, после того как ей посоветовали сотрудники харьковского паспортного стола оформлять документы в Донецкой области. В Мариуполе сотрудницу, которая принимала документы, уволили, и девушке их вернули. В Приморском районном отделении Миграционной службы Мариуполя не отрицают, что после увольнения сотрудницы документы переселенке необходимо сдавать заново. Там же девушке посоветовали привести трех человек, которые могут подтвердить ее личность. Но переселенка не может привести третьего члена семьи – бабушку, у которой слабое здоровье.
Юрист мариупольского офиса благотворительного фонда «Право на защиту» Сергей Галемский отмечает, что в порядке, который регламентирует выдачу паспортного документа, не указано конкретное количество людей, которых будут опрашивать для установления личности. Там есть алгоритм действий.
Для оформления паспорта необходимо собрать пакет документов:
- свидетельство о рождении
- идентификационный код
- оригиналы и копии паспортов родителей
- если нет одного из родителей - свидетельство о смерти либо решение суда о лишении родительских прав
- решение суда о признании одного из родителей отсутствующим
- выписка из государственного реестра актов гражданского состояния при рождении с информацией о родителях
- справка ВПЛ (если есть)
- фотографию 10 на 15
- любой документ с фотографией выданный органом, учреждением, организацией.
В случае отсутствия такого документа нужно подать письменное обращение в произвольной форме, в котором адреса проживания, учебы, работы, учреждений исполнения наказаний и другую информацию, сведения о родителях или других родственниках, которые будут привлечены к проведению процедуры установления личности.
Также в постановлении сказано, что опрос родственников проводится в исключительных случаях.
Юристы рекомендуют требовать в отделах ГМС письменный отказ с перечнем причин.
Если отказ неправомерный - в организациях, которые предоставляют юридическую помощь переселенцам, готовы помогать обращаться в суды.
Если Любовь Зарянина вновь не получит паспорт, беременную девушку ожидает еще и судебная тяжба.
Ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 4023а, который разрешает Государственной миграционной службе оформлять документы, удостоверяющие личность, украинцам, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, по месту обращения человека или его законного представителя.
Внутренние переселенцы смогут оформить документы, которые удостоверяют личность, по фактическому адресу проживания, если закон будет принят.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, закон, Мариуполь, оформление, паспорт, Верховная Рада, переселенец, ВПЛ
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