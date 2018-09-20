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Предвыборная гонка в «ДНР» ещё не началась, а проигравшие уже есть
В “ДНР” 11 ноября планируются “выборы” главы. В “республике” заявили, что партии и общественные движения, желающие участвовать, должны провести съезды в составе 300 делегатов.
Не все знают, но сегодня в Донецке залов, способных вместить такое количество участников – единицы, и они “выдаются” лишь по согласованию с “властями”. Таким вот образом и избавляются от участия в “избирательной гонке” от не нужных политсил. При этом для народа всё выглядит честно и справедливо.
Важный факт: в “республике” до сих пор нет “закона о центральной избирательной комиссии”. Правда, это не мешает ЦИК “ДНР” ежедневно издавать решения и указы. Не имея собственного официального сайта, ЦИК при помощи местных СМИ выкладывают те самые решения в различных электронных ресурсах.
Так, было принято решение о регистрации кандидатов на пост “главы ДНР” в срок с 21 по 25 сентября, и выделено 5 дней на сбор подписей.
Общественные движения и партий должны провести свои съезды или конференции с 21 по 29 сентября, на которых нужно определиться об участии в “выборах” в “народный совет ДНР”. Также дается неделя на сбор подписей.
Не выдерживают откровенного надругательства над правами людей и сторонники “ДНР”, местные бизнесмены. “Съезды, на которых будет принято решение об участии того или иного общественного движения или партии, должны пройти при участии не менее 300 человек. Почему не 500 или 100??? Каких-либо законов на этот счет нет… Но мне понятно, почему 300, да еще и в будний день. В Донецке единицы залов, где можно собрать такое количество людей. И каждый зал стоит денег, а предоставляется с разрешения управления внутренней политики, а разрешение рассматривается в течение 10 дней. Уже и выборы (назначения) пройдут”, – отмечает один из сторонников “республики”.
Данное положение смогут выполнить лишь “провластные” движения, которые и составляют нынешний местный “парламент”. В “ДНР” их два – “Донецкая республика” и “Свободный Донбасс”. Да, им можно предоставить театр или дворец культуры, к которому свезут нужное количество участников съезда, но кто из посторонних сможет проверить полномочия делегатов.
Народ открыто винит в происходящем руководство РФ. В общем, беспредел продолжается, население недоумевает, стремительно теряется доверие к России. Выход, конечно, в такой ситуации есть – перенос выборов и подготовка нормативной базы выборов. Только люди в это совершенно не верят. По их словам, единственная надежда – внешнеполитические обстоятельства или изменения кураторов из РФ
Источник: news.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, СМИ, регистрация, ЦИК, ДНР, кандидаты, РФ
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