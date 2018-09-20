Прилепин бесследно исчез: источники сообщают, что одиозного сепаратиста "ДНР" могли убить, – громкие подробности

20.09.2018 07:32

О странной ситуации с Прилепиным первыми написали сепаратистские паблики и телеграм-каналы, подконтрольные боевикам. А близкие к Прилепину источники поделились, что сепаратист с ними не выходит на связь.

Подконтрольные боевикам СМИ также пишут, что сбежавший несколько месяцев назад из "ДНР" террорист даже после побега вел бурную деятельность в Сети, выдавая в день по нескольку постов, передает "Диалог.UA".

Так, в телеграмм-канале "Это "ДНР", детка" утверждают, что террорист с конца прошлой недели молчит в соцсетях и не делает никаких записей. Хотя, как известно, сепаратист любил выставлять десятки записей в день.

Сепаратисты предполагают, что Прилепина либо по-тихому ликвидировали, убив как ценного свидетеля преступлений путинских "шестерок" на оккупированном Донбассе, либо он сам "залег" на дно, пока стихнут страсти в ОРДО, в том числе и связанные с его батальоном.

"Он известный всем трус, там осталось много проблем после его отъезда. С ним многие хотят лично поквитаться. Вполне возможно, что его уже нет в живых, возможно он арестован, возможно прячется. Ожидать можно любого развития событий", - поделился источник, близкий к фейковому "правительству" донецких боевиков.

Кстати, одна из версий неожиданного исчезновения Прилепина – долг по зарплате террористам из его подразделения. Задолженность огромная, зарплаты боевикам перестали платить сразу после того, как сепаратист смылся в РФ.

Также известно, что пособник боевиков вывез из ОРДО во время бегства крупную сумму денег, причем как в рублях, так и в долларах. После этого Прилепин в достаточно сжатые сроки достроил свою дачу в Подмосковье, куда после убийства Захарченко съехались впавшие в немилость "нового руководства" "ДНР" террористы, в том числе и "министр" Тимофеев.

К слову сказать, некоторые информаторы из "ДНР" утверждают, что Прилепин все-таки был на похоронах уничтоженного Захарченко, но старался в камеры объективов не попадать, чтобы лишний раз не светиться. А по завершении "официальной" части сразу отбыл в РФ.

Источники также выдвигают еще одну интересную версию пропажи/убийства писателя.

Якобы он в предстоящую субботу 22 сентября собрался на своем хуторе в Подмосковье проводить закрытое сборище с участием Ташкента, Казакова и других боевиков. На этой сходке планировалось обсуждение и выдвижение "единой кандидатуры" от данной группировки на предстоящие в "ДНР" "выборы" главаря боевиков. Подготовка к ним в ОРДО в самом разгаре.