Пришёл, увидел, своровал: в оккупированной части Донецкого региона процветает мародерство

20.09.2018 08:33

Жители оккупированной части Донецкого региона массово жалуются на мародеров, которые подчистую грабят дачи, горожан и дома местных жителей в сельской местности, оставленные даже на один день.

За годы войны единственное, что в “ДНР” смогли организовать “с умом” – это преступность. По “республике” рыскают целые банды, не брезгующие, в том числе и урожаем. Как говорят пострадавшие от бандитов, – особым спросом пользуются орехи и виноград. Из домиков выносится абсолютно все. Эту тему остро обговаривают в социальных сетях:

“Донецк. Мама говорит, полным ходом идет воровство с приусадебных участков. Украли все вентиля на трубах, вода льется. Вскрываются домики. Воруют урожай, который владельцы огородов не успели собрать. Банды орудуют. Такой комендантский час на огородах”.

“Да, последние 2 недели воровство жуткое, вскрывают и дома, и квартиры. Там, где отсутствуют жильцы, даже пластиковые окна и ламинат снимают, не говоря уже об остальном. Остаются голые стены в абсолютно пустом помещении”.

“Все приусадебные домики будут разворованы. У меня сорвали все двери, выломали железные ставни, машиной дергали, погрузили все на грузовик и увезли. Абсолютно все дома в дачном поселке разграблены”.

Что касается оккупированных городов, так там в зоне риска гаражи и пустующие квартиры. Такое воровство свидетельствует о нищете народа, в том числе и боевиков.

А “правоохранительным органам” террористической “ДНР” некогда заняться уголовщиной, ведь они сосредоточены на противостоянии Украине и ловлей украинских патриотов и ДРГ.

Источник: news.dn.ua





