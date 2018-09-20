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Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода

20.09.2018 15:48
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Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин сегодня провел встречу с так называемым «главой» оккупированного Амвросиевского района Николаем Тарасенко.

Тарасенко сообщил Пушилину о расположенных в окрестностях оккупированного Иловайска залежах каолиновой глины, запасов которой может хватить на производство кирпича в течение 400 лет и попросил оказать содействие в строительстве кирпичного завода.

Главарь оккпантов ОРДО в ответ заявил: «Поддерживаю развитие новых предприятий. Постараемся оказать содействие в строительстве такого завода. Если потребуются инвесторы, будем привлекать», передает donpress.com.



Теги: Донбасс, Иловайск, инвестиции, производство, строительство, завод, кирпич, ДНР, Пушилин
 
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