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Ситуация в пунктах пропуска утром 20 августа
Сегодня утром, 20 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,8 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 9410 человек и 1030 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9650 человек и 1700 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8150 человек и 1490 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3880 человек и 860 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11690 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 175 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 20/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/45;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:
КПВВ «Майорск»:
Наталья: «8:26. По Горловке в сторону Бахмута машин приблизительно 20-25».
КПВВ «Гнутово»:
«Шатун»: «7:10. Пищевик в сторону Мариуполя: очередь в Куликово».
КПВВ «Станица Луганская»:
«Kasmir»: «6:55. З Луганська в Станицю багато автівок, автобусів. Поставили ментів, випускають порційнно з міста».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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