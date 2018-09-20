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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 20 августа

20.09.2018 09:06
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Ситуация в пунктах пропуска утром 20 августа

Сегодня утром, 20 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,8 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9410 человек и 1030 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9650 человек и 1700 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8150 человек и 1490 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3880 человек и 860 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11690 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 175 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/45;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:

КПВВ «Майорск»:
Наталья: «8:26. По Горловке в сторону Бахмута машин приблизительно 20-25».
КПВВ «Гнутово»:
«Шатун»: «7:10. Пищевик в сторону Мариуполя: очередь в Куликово».
КПВВ «Станица Луганская»:
«Kasmir»: «6:55. З Луганська в Станицю багато автівок, автобусів. Поставили ментів, випускають порційнно з міста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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