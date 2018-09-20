Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина

20.09.2018 17:49

Экс-командир оккупантов ОРДО Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети комментируя предстоящие в ноябре текущего года «выборы главы ДНР» призвал местных жителей не голосовать за врио главаря ОРДО Дениса Пушилина.

Так, Гиркин пишет: «Пока состав участников выборов в ДНР официально еще не определен (хотя некоторые источники утверждают, что „выбор уже сделан“ и Пушилин будет выбран, даже если за него проголосует только он сам), передает donpress.com.

Но, независимо от того, поддержу я какого-то кандидата или вообще устранюсь от косвенного участия в „электоральном процессе“, считаю необходимым призвать всех, для кого мое слово имеет хоть какой-то вес:

— на выборы идти надо. Так как, какими-бы они ни были, в данный конкретный момент они дадут республике хоть маленькую (хоть в глазах чиновников РФ) легитимность, что если не облегчит, то хотя-бы не ухудшит жизнь дончан на родине и в РФ.

— на выборах следует голосовать за кого угодно — но только не за проститутку. А Пушилин и все, кто за него „топит“ (слово „поддерживает“ тут не подходит) — самые натуральные, неподдельные и закоренелые проститутки».