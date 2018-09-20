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В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад
В Донецке ликвидировали стихийный рынок в районе железнодорожного вокзала. «Депутат народного совета» при группировке «ДНР» Евгений Орлов утверждает, что к организации этого рынка причастно руководство дочернего предприятия «госпредприятия "Рынки Донбасса"».
«Уже вчера многие дончане заметили, что привокзальная площадь обрела свое привычное состояние. И я благодарен МВД за отклик на мое обращение. Однако подтвердились мои опасения, что к организации данного рынка причастно руководство дочернего предприятия ГП "Рынки Донбасса"», – цитирует слова Орлова сеппаратистский ресурс DNR LIVE, передает novosti.dn.ua.
По его словам, происходит «незаконное обогащение и превышение должностных полномочий насквозь коррумпированной структуры этого ГП».
Фактический перевод торговых объектов под управление «ДНР» был начат в апреле 2016 года. Для этого в марте 2015 года было создано так называемое госпредприятие «Рынки Донбасса». Учредителем этого предприятия является «министерство доходов и сборов ДНР», которое долгое время возглавлял Александр Тимофеев («Ташкент»). Тимофеев был ближайшим соратником убитого главы «ДНР» Александра Захарченко.
В последнее время в «ДНР» началась публичная критика деятельности «госпредприятия "Рынки Донбасса"» и непосредственно Тимофеева. И.о главы «ДНР» Денис Пушилин пообещал вернуть «национализированные» рынки в собственность владельцев.
Теги: Донбасс, коррупция, МВД, ДНР, Пушилин, Захарченко, рынки, Тимофеев (Ташкент)
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