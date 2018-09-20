В Донецке значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР»

20.09.2018 10:12

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дончане в соцсетях сообщают, что в городе значительно увеличилось количество вооруженных патрулей. Они передвигаются по городу группами по 4-5 человек:

«ДФ Вчера и сегодня по Св. пути свежие следы от нескольких траков»,

«Сегодня с утра видела патруль из 4-х человек в районе старой заправки по Св. пути и патруль из 5-ти человек возле «наливайки» по Крепильщиков. Все в полном обмундировании»,

«11.00 Донецк Шевченко. Два патруля. За 50-й гвардейской дивизии и на дк напротив исполкома».