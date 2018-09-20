В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен

20.09.2018 22:31

В Мариуполе планируется закупить 60 квартир для переселенцев на сумму около 30 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передают novosti.dn.ua.

На реализацию данной программы каждая из сторон - Мариупольский городской совет, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины – выделяет по 15 млн гривен.

Также на вторичном рынке жилья Мариупольский горсовет планирует закупить квартиры для детей-сирот. Общая сумма инвестиций - около 16 млн гривен. Средства выделяют город и область по принципу «50 на 50».

Жители города, которые желают продать свои квартиры могут обратиться в Центр предоставления административных услуг до 5 октября.

20 апреля 2018 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил о выделении еще 15 млн гривен Мариуполю на покупку квартир для переселенцев.

В 2017 году в Мариуполе было куплено 63 квартиры для ВПЛ.