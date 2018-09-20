В мариупольском ПФ пенсионерам и переселенцам рекомендуют заменить старое пенсионное удостоверение на электронное. ВИДЕО

20.09.2018 14:31

На сегодняшний день в Мариуполе электронные пенсионные удостоверения получили 27 тысяч пенсионеров, среди них 22 тысячи — переселенцы, сообщают местные журналисты.

Те, кто заменил старое бумажное удостоверение на пластиковое, отметили много преимуществ документа нового формата.

Как рассказали журналистам сами пенсионеры, документ очень удобен. В нем содержится вся информацию, включая личные данные, данные о льготах и праве на участие в социальных программах, а также электронная подпись владельца.

По словам и. о. начальника Мариупольского объединенного управления ПФУ в Донецкой области Ирины Кравец, электронный документ дает пенсионерам возможность просмотреть личное пенсионное дело и отслеживать поступления денежных средств на веб-портале ПФУ. Она также отметила, что получить электронное удостоверение можно в управлении пенсионного фонда города.

Стоит отметить, что с сентября этого года все украинцы, выходящие на пенсию будут получать пластиковый электронный документ, который одновременно является и платежной картой. А вот тем, гражданам, у которых до сих пор на руках бумажные удостоверения, рекомендуют обратиться в управление для замены документа.

Источник: zi.dn.ua