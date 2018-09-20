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В ОБСЕ пообещали помочь с ремонтными работами Vodafone в ОРДО

20.09.2018 11:09
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В ОБСЕ пообещали помочь с ремонтными работами Vodafone в ОРДО

Координатор от ОБСЕ в экономической подгруппе в Минске Пэр Фишер пообещал поспособствовать скорейшей передаче заявки в СЦКК на проведение ремонтных работ на линии связи украинского мобильного оператора «Vodafone» в оккупированной Еленовке.

В пресс-службе «МИД ДНР» сообщают: «Без существенных подвижек остается вопрос восстановления полноценной работы мобильного оператора „Vodafone“ — обновленная заявка на восстановление поврежденной 11 января 2018 года ВОЛС все еще не поступила в СЦКК.

В этой связи координатор группы Пэр Фишер пообещал лично поспособствовать скорейшей передаче заявки и ее согласованию в СЦКК», .

Источник donpress.com



Теги: Донбасс, ремонт, МИД, Vodafone, ОБСЕ, мобильная связь, ДНР, СЦКК
 
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