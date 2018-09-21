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Архив - Донецкая область

Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении

21.09.2018 20:30
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Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на прошлой неделе впервые зафиксировал посреди дороги на Донбассе сразу 9 противотанковых мин. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

«Беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ вновь обнаружили ряды противотанковых мин, установленных поперек дорог у подконтрольных правительству Новокалиново и Водяного, между подконтрольной правительству Богдановкой и неподконтрольной правительству Викторовкой и на западной границе неконтролируемых Пикуз. Впервые наш БПЛА зафиксировал ряд из 9-ти противотанковых мин, что лежали поперек дороги вблизи контролируемого правительством Водяного», – сказал Хуг. 

Напомним, ранее в в ОБСЕ назвали Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, беспилотник, мины
 
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