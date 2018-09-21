- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении
Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на прошлой неделе впервые зафиксировал посреди дороги на Донбассе сразу 9 противотанковых мин. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
«Беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ вновь обнаружили ряды противотанковых мин, установленных поперек дорог у подконтрольных правительству Новокалиново и Водяного, между подконтрольной правительству Богдановкой и неподконтрольной правительству Викторовкой и на западной границе неконтролируемых Пикуз. Впервые наш БПЛА зафиксировал ряд из 9-ти противотанковых мин, что лежали поперек дороги вблизи контролируемого правительством Водяного», – сказал Хуг.
Напомним, ранее в в ОБСЕ назвали Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, беспилотник, мины
- Выход формирований ДНР из Широкино может быть лишь военным манёвром
- Дети войны: мариупольские школьники пройдут курсы по обнаружению мин и снарядов
- Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов
- Как работают наблюдатели ОБСЕ: признания "Донбассу"
- На Мариупольском направлении исчезли беспилотники
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21:45
- На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21:35
- Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21:15
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья