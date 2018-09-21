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Архив - Донецкая область

Через Макеевку прошла колонна гусеничной техники боевиков «ДНР»

21.09.2018 13:31
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Через Макеевку прошла колонна гусеничной техники боевиков «ДНР»

Через временно оккупированную Макеевку прошла колонна танков и другой гусеничной техники, оставившей следы на асфальте. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных Макеевки и других населенных пунктов утром увидели на асфальте следы траков гусеничной техники, а некоторые смогли сфотографировать колонну грузовиков.

Вот что сообщают макеечане в соцсетях:

«Макеевка ФБ Весь асфальт белый на объездной от развязки на север. Следы танков и САУ. Ехали по обеим полосам на север. Штук десять по одной полосе и чуть меньше по другой»,

«ДФ Свіжи нічні сліди траків ялинкою з напрямку Мотеля, вул. Будьоного-Світлого путі-Баумана одна пара, в зворотньому напрямку дві пари»,

«Щось коїться однозначно.....»,

«Війна Доброго ранку рідне місто, Друзі, Донбас, Україна!!! Друзі їхали з «курорта». Комсомольське, Старобешево, Макіївка — дороги у колонах військових авто, дуже багато, присутні мази з тралами. (фото для розуміння)».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, техника, Макеевка, ДНР, боевики
 
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