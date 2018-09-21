Ходаковский не будет участвовать в «выборах» в «ДНР» — «посоветовали» вернуться в Россию

21.09.2018 10:16

Экс-главарь «ДНР» Александр Ходаковский, который намеревался принять участие в местных «выборах» на пост главы оккупационной «власти», не смог попасть в Донецк. Об этом сам Ходаковский написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, его просто не выпустили из России в пункте на границе с Украиной.

«Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах. Вчера ночью при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ», — пишет Ходаковский.

Он отметил, что причин его задержания никто не назвал, «но они и так понятны». «К исполнителям вопросов и претензий не имею, к заказчикам, в принципе, тоже. Теперь, судя по табличке на стене кабинета, в котором состоялось общение, мой статус носит наименование „временно непропущенный“», — иронизирует Ходаковский.

По его словам, он действительно не намерен участвовать в «выборах», но утешает свою «команду». «Все, кто опасался моего пришествия во власть теперь могут спать спокойно. Пока. Своим хочу сказать: прорвемся, бывало и хуже. Спасибо за проделанную работу по подготовке к выборам, ничего не бывает зря», — резюмировал Ходаковский.

Источник: https://donpress.com