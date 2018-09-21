- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
К фейковым «выборам» в «ДНР» сокращают «избирательные участки»
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области для создания «картинки» хотят сократить количество «избирательных участков» к фейковым «выборам». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На временно оккупированных территориях Донецкой области для создания картинки на фейковых «выборах» главаря «ДНР» собираются сократить количество «избирательных участков».
При этом от школ и других учебных заведений уже затребовали сотрудников для агитации и избирательных комиссий. Тем не менее, идти на «выборы» хотят очень мало народу. Скорей всего, бюджетников и работающих будут заставлять под страхом увольнения. Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:
«Реальная подготовка к выборам таки началась, от школ затребовали сотрудников для агитации и избирательных комиссий. Ходят слухи о сокращенном количестве участков, дабы продемонстрировать всю народную любовь к знатному кролиководу Денису Владимировичу»,
«Интересно за кого упоротые ватники пойдут голосовать? С местными адекватными, с кем удалось поговорить, не пойдут вообще»,
«Сначала посмотрим, какой набор, вообще, допустят к «выборам»»,
«За полтора месяца бюджетники задолбаются на массовки собираться».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, выборы, выборы президента, ДНР, избирательный участок
- Ходаковский не будет участвовать в «выборах» в «ДНР» — «посоветовали» вернуться в Россию
- Пушилин заявил о срыве проведения выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- Предложение "ДНР-ЛНР" по выборам на Донбассе назвали "циничным троллингом"
- Глава ВР Парубий выступил против выборов на Донбассе
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- Медведчук в Минске предложил сначала провести выборы в "ЛДНР", а потом решать вопросы безопасности
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21:45
- На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21:35
- Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21:15
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья