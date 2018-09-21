- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
Мариупольские пенсионеры получат универсальную электронную карту 2 в 1 (ВИДЕО)
В Мариуполе каждый пенсионер может оформить универсальную электронную карту, с помощью которой можно расплачиваться и использовать ее как удостоверение. Об этом сообщает Мариупольское ТВ.
Пенсионный фонд Украины запускает новую услугу для пенсионеров - электронную карточку.
«Процедура оформления карты очень легкая. Необходимо написать заявление в Пенсионный фонд, приложить фотографию, паспорт, ИНН, если это переселенец тогда справку ВПЛ. Подготавливает эти удостоверения Ощадбанк Украины, время изготовления- 1-2 месяца», - рассказывает исполняющая обязанности начальника Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Ирина Кравец.
Так, в универсальной карточке предусмотрена электронно-цифровая подпись владельца. Такая возможность позволяет пенсионерам пользоваться веб-порталом Пенсионного фонда, где можно посмотреть онлайн свое пенсионное дело, узнать о перерасчете и поступлении пенсии, а также записаться в электронную очередь на прием к специалистам, чтобы не стоять в очередях.
Сами же пенсионеры положительно реагируют на такое нововведение. По их словам, с помощью электронной карточки удобнее рассчитываться в магазинах, это максимально облегчает жизнь.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, пенсионер, карта, пенсии
- Одиноких окружили уютом
- В Енакиево уменьшилось количество пенсионеров и штатных работников
- Мистер Глебыч из Докучаевска «взорвал» Интернет пародией на Gangnam Style (ВИДЕО)
- Пенсионер не дожил до Дня Победы: сын-изверг забил его до смерти
- В Константиновке переселенцы получают электронные пенсионные удостоверения
- Что делать, если пенсионер не может лично получить электронное пенсионное удостоверение
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21:45
- На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21:35
- Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21:15
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья