Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариупольские пенсионеры получат универсальную электронную карту 2 в 1 (ВИДЕО)

21.09.2018 07:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариупольские пенсионеры получат универсальную электронную карту 2 в 1 (ВИДЕО)

В Мариуполе каждый пенсионер может оформить универсальную электронную карту, с помощью которой можно расплачиваться и использовать ее как удостоверение. Об этом  сообщает Мариупольское ТВ.

Пенсионный фонд Украины запускает новую услугу для пенсионеров - электронную карточку.

«Процедура оформления карты очень легкая.  Необходимо написать заявление в Пенсионный фонд, приложить фотографию, паспорт, ИНН, если это переселенец тогда справку ВПЛ. Подготавливает эти удостоверения Ощадбанк Украины, время изготовления-  1-2  месяца», - рассказывает  исполняющая обязанности начальника Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Ирина Кравец.

Так, в универсальной карточке предусмотрена электронно-цифровая подпись владельца. Такая возможность позволяет пенсионерам пользоваться веб-порталом Пенсионного фонда,  где можно посмотреть онлайн свое пенсионное дело, узнать о перерасчете и поступлении пенсии, а также записаться в электронную очередь на прием к специалистам, чтобы не стоять в очередях.

Сами же пенсионеры положительно реагируют на такое нововведение.  По их словам, с помощью электронной карточки удобнее рассчитываться в магазинах, это максимально облегчает жизнь.

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, пенсионер, карта, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх