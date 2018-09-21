- Новый план федерализации Украины: эксперт раскрыл намерения Кремля относительно "республик" на Донбассе15:47
- У омбудсмена опасаются, что в «Л-ДНР» будут торговать «помилованиями»15:32
- Стрелков о беспределе в “ДНР”14:45
- Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами13:45
- Через Макеевку прошла колонна гусеничной техники боевиков «ДНР»13:31
- Оккупанты применили минометы в зоне ООС и понесли потери12:00
- «Вас как собак мочат днем»: В «ДНР» возмущены продлением ночного комендантского часа11:46
- К фейковым «выборам» в «ДНР» сокращают «избирательные участки»11:30
- В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках10:47
- Ниже плинтуса: В «ДНР» показали первые рейтинги популярности «политиков»10:30
Одной бомбы было мало: боевики сделали официальное заявление о подрыве своего главаря
Работники так называемой «МГБ ДНР», сделали громкое заявление, относительно расследования взрыва в кафе «Сепар», в результате которого погиб главарь самопровозглашенной «ДНР». По их словам, проведя мероприятия, в соответствии со следствием, на территории кафе было обнаружено еще одно взрывное устройство, информирует replyua.net.
Боевики утверждают, что найденная ими взрывчатка, является полностью автономной и не реагирует ни на какие внешние раздражители. Они утверждают, что единственное, на что было настроено устройство – внешний вид Александра Захарченко. В результате, боевики пришли к выводу, что если бы первое взрывное устройство не сработало, то уж точно сработало бы второе, в то время, когда Захарченко бы передвигался по территории кафе. По словам «специалистов», взрывчатка была полностью сооружена из импортных составляющих, причем на очень высоком уровне. Для того, чтоб ее сделать, были задействованы «очень высокие технологии».
Также напомним, что Следственным Комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту убийства Александра Захарченко в соответствии с 361-й статьей УК РФ. Она называется «Акт международного терроризма» и предусматривает наказание за «совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации».
Теги: Донбасс, убийство, бомба, ДНР, Захарченко
- Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"
- Убит "Чебурашкой в камуфляже": стало известно, куда спрятали бомбу, которая уничтожила Захарченко
- В «ДНР» ГОВОРЯТ, ЧТО БОМБУ ДЛЯ ЗАХАРЧЕНКО ЗАЛОЖИЛИ «НА УДАЧУ» НАД ВХОДОМ В РЕСТОРАН
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"
- Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание
- На донбасских боевиков и их пособников охотятся российские и украинские спецслужбы
- Новый план федерализации Украины: эксперт раскрыл намерения Кремля относительно "республик" на Донбассе15:47
- У омбудсмена опасаются, что в «Л-ДНР» будут торговать «помилованиями»15:32
- Стрелков о беспределе в “ДНР”14:45
- Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами13:45
- Через Макеевку прошла колонна гусеничной техники боевиков «ДНР»13:31
- Оккупанты применили минометы в зоне ООС и понесли потери12:00
- «Вас как собак мочат днем»: В «ДНР» возмущены продлением ночного комендантского часа11:46
- К фейковым «выборам» в «ДНР» сокращают «избирательные участки»11:30
- В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках10:47
- Ниже плинтуса: В «ДНР» показали первые рейтинги популярности «политиков»10:30
- В «ЛНР» заявили о масштабной аварии: Мобильная связь отсутствует в ряде городов17:30
- «Просто кошмар»: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине17:15
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Мир на пороге Третьей мировой войны: странник во времени назвал дату и участников военного столкновения16:39
- США наказали Китай санкциями за покупку российского оружия16:20
- Евробляхеры придумали новый обман: это полный произвол16:04
- Новый план федерализации Украины: эксперт раскрыл намерения Кремля относительно "республик" на Донбассе15:47
- У омбудсмена опасаются, что в «Л-ДНР» будут торговать «помилованиями»15:32
- Гройсман рассказал, кому из украинцев не видать субсидий15:15
- Вступительная кампания 2019 года: для украинцев готовят новое «покращення»15:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе