По курсу Захарченко. Пушилин озвучил свою «предвыборную» программу

21.09.2018 07:30

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что использует в качестве «предвыборной» программы политический курс убитого экс-главаря ОРДО Александра Захарченко.

Так, Пушилин отметил: «Программа у нас есть: это курс, который был заложен еще первым нашим руководителем. Конечно, внесены дополнения исходя из нынешних реалий, но не более».

Источник: https://donpress.com