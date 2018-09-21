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В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает регресс в процессе разведения сил и средств в зоне конфликта на Донбассе, что не было осуществлено в полном объеме даже на трех пилотных участках линии разграничения. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил первый замглавы миссии Александр Хуг во время включения по Skype из офиса СММ ОБСЕ в Днепре, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы наблюдаем регресс. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 10 фактов нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил возле Золотого и одно такое нарушение на участке в районе Петровского. На участке возле Золотого мы также зафиксировали одну позицию, которая по оценкам принадлежит Вооруженным силам Украины. В районе Петровского мы зафиксировали военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований, а также боевые бронированные машины», – сказал он.
По его словам, наблюдателями были зафиксированы 44 единицы вооружений, размещенные с нарушением линий отвода: 31 – в неподконтрольных правительству Украины районах и 13 – в подконтрольных районах.
В то же время Хуг указал, что на этой неделе был отмечен долгожданный прогресс в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, что произошло благодаря установлению определенного диалога на местах.
«Во вторник (18 сентября – прим.) завершились ремонтные работы на главном Южнодонбасском водопроводе. Это доказывает, что достигнутые на местном уровне договоренности могут выполняться. Но единственным надежным способом достижения долгосрочного стабильного функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры является достижение устойчивого режима прекращения огня», – отметил он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, регресс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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