- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
В ОРДО начинаются веерные отключения света. «Ситуация все хуже и хуже»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются на отключения электроэнергии, которые в последнее время участились. Об этом они сообщают в социальных сетях.
«Веерные отключения. Все хуже и хуже ситуация. Скоро будет как в Грузии 90-х, только два раза в день свет, по графику», — возмущаются пользователи.
Такая реакция последовала на сообщение о том, что Калининский район Донецка будет обесточен в период с 24 по 27 сентября (отключения планируются по 12 часов в сутки). Также сегодня, 21 сентября, вплоть до 16:45 не будет света в Макеевке — в Червоногвардейском районе проводится обрезка деревьев, поэтому временно отключена местная ТП. Частично без света остался и Красный Партизан.
Дончане и макеевчане предполагают, что в дальнейшем отключения света по разным поводам будут проводиться и в других районах оккупированных городов. Официальных данных по этому поводу нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, свет, отключение, ОРДО
- На вопросы отвечает юрист. Часть 11
- Энергоштаб дал прогноз по веерным отключениям света в Украине
- Славянский курорт отключат от света
- В скором времени в Украине в половине страны может пропасть свет
- Украинцев предупредили о вероятных веерных отключениях света
- В "Укренерго" розповіли, коли почнуть відключати світло
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя19:52
- Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык19:45
- В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе19:31
- «МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка19:15
- В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы19:00
- В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)18:31
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- "Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине22:15
- Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21:45
- На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21:35
- Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21:15
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов20:48
- Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении20:30
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья