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"Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине
Украинский блогер Иван Лютый рассказал о состоянии дел сегодняшней Украины.
По его мнению, у жителей Украины все будет хорошо, а сейчас просто идет переходный этап. Отдельно он высказался касательно Порошенко, заявив, что его будут почитать через несколько поколений как героя. Иван Лютый решил высказаться на своей страничке в "Фейсбуке" о том, что переживает современная Украина сегодня. По его мнению, все должно быть хорошо, но сейчас ситуация складывается довольно сложная. "Стартовал сезон политики.
Это сумели ощутить на себе киевляне. В столице уже второй день перекрыт центр, однако это просто неприятный момент, что вскоре забудется. Тон все-таки задает Порошенко. Его выступление в Раде характеризует это", - так начал свое сообщение блогер. Он отметил, что "через 50-100 лет события, которые происходят сегодня, будут описываться переломными.
Порошенко для следующих поколений будет тем, кем сейчас для нас являются Бандера, Мазепа, Выговский вместе взятые". Также блогер намекнул о внешней политике Украины, которая нацелена против российского агрессора: "Соединенные Штаты выделили для нашей обороны из Пентагона 250 миллионов долларов. Эти деньги направятся на то, чтобы Украина смогла провести учения и закупить летальное вооружение с техникой". Закончил свое сообщение блогер очень трогательными словами: "Все будет, Украина! Я узнавал…". Сегодня еще один блогер уже говорил о выступлении Порошенко. Он назвал его "эталоном ораторского искусства". Кроме того, Украина успела показать впечатляющие кадры испытания новой техники, о которой, возможно, говорил блогер Иван Лютый.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, экономика, Украина, Донбасс, Порошенко
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