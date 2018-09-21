Жестокая реальность: О чем люди рассказали Хугу на КПВВ «Майорск»

21.09.2018 08:00

Для мирных жителей пересечение линии соприкосновения на Донбассе все еще обременительно. Об этом 19 сентября на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» рассказали люди первому заместителю главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александру Хугу, сообщает пресс-служба Миссии.

«При встрече с людьми на востоке Украины наблюдатели ОБСЕ фиксируют влияние конфликта на гражданское население. На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" люди рассказали первому заместителю главы СММ ОБСЕ Александру Хугу, что, несмотря на некоторые улучшения, пересечение линии соприкосновения для них все еще обременительно», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы забрать пенсию или проведать своих друзей и родственников по другую сторону линии соприкосновения, люди вынуждены выстаивать длинные очереди в жару либо холод, а также пользоваться длинными объездными путями. «Тем не менее, данный конфликт со всеми своими сложностями и проблемами не разделил этих людей. Они не теряют надежду и с нетерпением ждут мира у себя дома», – отметил Хуг.

«Линия соприкосновения – это жестокая реальность. Это искусственно созданная линия через Донецкую и Луганскую области. Необходимо открыть больше пунктов пропуска», – добавил Хуг.

Источник: https://dnews.dn.ua