Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор

22.09.2018 18:44

Основное напряжение за минувшие сутки наблюдалось на луганском направлении в районе Крымского и на мариупольском направлении.

Всего силы ООС зафиксировали 18 фактов прицельного огня по ВСУ за 21 сентября, при этом некоторые обстрелы боевики вели из запрещенного калибра, передает "Диалог.UA".

Как сказано в сообщении пресс-центра ООС в Fаcebook, наибольшее обострение на луганском направлении отмечается возле Крымского, здесь террористы не оставляют попыток откинуть ВСУ от стратегической Бахмутской трассы.

В результате огневых провокаций террористов двое защитников Украины были ранены. На попаснянском направлении российские боевики атаковали ВСУ поблизости Троицкого, на светлодарском и горловском направлениях наемники за сутки 21 сентября огонь не открывали.

На донецком направлении армия РФ обстреливала ВСУ возле Марьинки и Авдеевки. Большое напряжение остается на мариупольском направлении, где боевики применили 21 сентября запрещенное "Минском" вооружение и ранили еще одно бойца сил ООС. Уже с начала текущих суток 22 сентября боевики совершили 4 вооруженные провокации, использовав против ВСУ стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы.

По данным разведки, один боевик РФ за минувшие сутки на Донбассе уничтожен, еще пятеро оккупантов ранены.