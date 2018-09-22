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Боевики на страже абсурда
Обстрелы на всех направлениях не стихают ни днем, ни ночью. Боевики не утруждают себя корректировкой огня и зачастую обстрелы приходятся на жилые районы.
Так, даже те люди, которые в 2014-ом году приветствовали боевиков как “освободителей”, сегодня их откровенно ненавидят. Но самих террористов это не особо и огорчает. Они постоянно высылают в сторону украинских позиций диверсионно-разведывательные группы, совершают провокационные обстрелы, пытаются нащупать слабое место в украинской обороне.
“Днем спокойнее, обстрелы начинаются чаще всего вечером — ближе з 12 ночи начинают сыпать огнем. Постоянно наблюдают за нами, пробуют пройти. Минские договорённости и режим прекращения огня, видимо, их мало тревожат. Как пёрли, так и прут. Бездумно и напролом” – рассказывает военнослужащий ВС Украины.
Такие вылазки нередко обходятся очень дорого. Боевики, пытаясь атаковать украинских военных, теряют своих солдат. Многие из них получают ранения разных степеней тяжести. Попытки найти брешь в украинской обороне только усугубляют положение без того рассыпающихся подразделений боевиков.
У террористов что не день, то новые потери, львиная доля которых, приходится на небоевые. Чем глупее гибель, тем невероятнее придумывают причину. Из неизменного – во всем обвиняют Украину.
Буквально на днях боевики снова устроили “собственоножное разминирование” подконтрольных территорий. Так, “урал” террористов совершил наезд на, расположенную ими же, мину в районе Докучаевска. После подрыва грузовика оккупантов командование “1-го АК ДНР” приказало проводить регулярную инженерно-сапернную разведку коммуникаций в зонах ответственности бригад и полков
Но как сообщают многие командиры подразделений, это вряд ли даст нужный эффект по двум причинам. Во-первых, острый дефицит должным образом подготовленных саперов. Во-вторых, отсутствие информации о минировании многих участков самими оккупантами, включая зоны боевиков в тылу. Но “храбрых” боевиков не остановить – минируют свои территории и далее, не составляя при этом карт минных полей.
В данном случае, как известно, при подрывах оккупанты списывают события на “минирование украинскими ДРГ”.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, обстрелы, Минские договоренности, минирование, ДРГ
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