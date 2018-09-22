- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
«ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
Проведение выборов в самопровозглашенных государственных образованиях является нелегитимным, а сами эти республики должны в скором времени быть ликвидированы. С таким заявлением выступил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. В ноябре в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) пройдут выборы нового главы. Они были назначены после убийства руководителя республики Александра Захарченко, которое произошло 31 августа. Но, по мнению Волкера, на неподконтрольных Киеву территориях нельзя проводить голосование.
"Это оккупированная территория. Вы не можете проводить выборы в зоне, в которой нет базовой безопасности. Помимо этого, территориальные единицы, о которых мы говорим, так называемые Донецкая и Луганская народные республики, не имеют будущего в рамках минских соглашений, у них нет места в украинском конституционном порядке", – заявил дипломат в интервью Deutsche Welle. Объявленные выборы, по его словам, нарушают Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и противоречат логике минских документов, в которых зафиксировано, что "эти образования должны исчезнуть". "Так что организация выборов – нелегитимное действие само по себе, во-первых, из-за вопросов к безопасности, но и потому, что эти территориальные единицы не должны существовать. Когда появится безопасность, то должны проводиться выборы мэра и выборы в областные администрации", – указал американский представитель.
Волкер пожаловался немецким журналистам на то, что на сегодняшний день он не видит прогресса в мирном урегулировании ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Причина, на его взгляд, кроется в "нежелании Москвы идти на компромиссы". Все гаранты выполнения Комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе не хотят предпринимать никаких решительных шагов до проведения президентских выборов на Украине, также отметил дипломат. Такое поведение всех заинтересованных сторон вполне понятно: последние четыре года Незалежная существует будто бы на пороховой бочке. Смена власти может привести к радикальному изменению вектора внешней и внутренней политики. При этом шансы на то, что такая смена произойдет, очень велики, поскольку действующий президент Петр Порошенко имеет микроскопический рейтинг и минимальные шансы избраться на второй срок.
Ранее Курт Волкер посоветовал Украине наращивать военный потенциал. Тем самым он, очевидно, дал понять, что Соединенные Штаты не верят в дипломатическое урегулирования конфликта на Донбассе и делают ставку на силовой сценарий. "Они каждую неделю теряют солдат, защищая свою страну… И поэтому в этом контексте для Украины естественно строить свои Вооруженные силы, заниматься самообороной и естественно обращаться за помощью, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, им нужна помощь, потому что в них стреляют", – приводит слова дипломата издание "Госновости".
Источник tensmi.ru
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, Волкер
- Не торговать, не снабжать, не выбирать - в Раду внесли законопроект о временно оккупированных территориях
- Российский журналист о выборах "ДНР": "Посмотрим, как без автоматов и Путиным за спиной, славным партиям Новороссии удастся быть состоятельными"
- Эксперт: перенос сепаратистских выборов ударил по верующим в "русский мир"
- Говорить о выборах на Донбассе можно только после вывода войск РФ и установления контроля над границей - экс-министр обороны
- “Кремль достиг компромисса с самим собой”, - Портников рассказал, какое будущее уготовила РФ оккупированному востоку Украины
- Выборов в "ДНР"/"ЛНР" быть не может: сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»08:31
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября09:47
- Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР09:28
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса09:07
- В районе Дебальцево ликвидирован боевик «ДНР» из Славянска08:56
- ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье08:49
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Отправляйтесь домой: прозревшая фанатка «ДНР» шокировала обращением к российским «добровольцам»