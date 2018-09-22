"Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом

22.09.2018 21:18

На пятый год войны на Донбассе у местных жителей произошел переломный момент в отношении "ДНР" - боевики возмущены и заявляют, что местные мужчины отказываются идти воевать за российских наемников.

Об этом написал боевик под ником Карел Чапек на своей странице в российской социальной сети "Вконтакте", передает dialog.ua.

Более того, у руководства сводных подразделений военной группировки сложившаяся ситуация вызывает беспокойство, так как местные мужчины больше не намерены сотрудничать с боевиками.

Наемник заявляет, что к нему на службу идут в основном женщины, однако к достоверности указанного факта о "женском наборе" в ряды "ДНР" пользователи отнеслись скептически.

При этом информацию уже прокомментировали украинские военные - ироничным комментарием отметился офицер ВСУ Анатолий Штефан.