Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»

22.09.2018 08:54

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены давлением со стороны оккупационных «властей ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий, узнав об указке оккупационных «властей ДНР» собирать подписи в «поддержку» главаря «ДНР» Дениса Пушилина, возмущены и негодуют. Даже бывшие приверженцы «ДНР» расценивают это как давление и осознают, что выборы фейковые:

«Интересно, а бюджетников не заставят эти листы подписывать?»,

«Вот без обид. А разве это не давление? Люди вправе сами решить поддерживают его или нет»,

«А подписи против Пушилина нигде не собирают?»,

«Все произойдет как всегда, загонят буджетников, снумут массово на камеру, и скажут что все Заааа»,

«Оля, А у нас есть еще кандидаты, кроме «уважаемого Дениса Владимировича»? Я так понимаю, что выборы у нас будут без выбора. Мы превратились в банановую республику. Нам просто тупо навязали единственного безальтернативного кандидата. У меня только один вопрос:«Зачем тогда тратить кучу бюджетных денег на эти безальтернативные выборы?»»,

«Евгений, Думаю, что это уже не поможет. Нам его уже выбрали»,

«Наталья, я тоже так думаю, что его уже назначили и все эти выборы липовые».

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