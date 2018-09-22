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Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены давлением со стороны оккупационных «властей ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий, узнав об указке оккупационных «властей ДНР» собирать подписи в «поддержку» главаря «ДНР» Дениса Пушилина, возмущены и негодуют. Даже бывшие приверженцы «ДНР» расценивают это как давление и осознают, что выборы фейковые:
«Интересно, а бюджетников не заставят эти листы подписывать?»,
«Вот без обид. А разве это не давление? Люди вправе сами решить поддерживают его или нет»,
«А подписи против Пушилина нигде не собирают?»,
«Все произойдет как всегда, загонят буджетников, снумут массово на камеру, и скажут что все Заааа»,
«Оля, А у нас есть еще кандидаты, кроме «уважаемого Дениса Владимировича»? Я так понимаю, что выборы у нас будут без выбора. Мы превратились в банановую республику. Нам просто тупо навязали единственного безальтернативного кандидата. У меня только один вопрос:«Зачем тогда тратить кучу бюджетных денег на эти безальтернативные выборы?»»,
«Евгений, Думаю, что это уже не поможет. Нам его уже выбрали»,
«Наталья, я тоже так думаю, что его уже назначили и все эти выборы липовые».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены
Теги: Донбасс, подпись, поддержка, ДНР, Пушилин
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